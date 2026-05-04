Uma menina de 4 anos morreu após ser atropelada dentro da própria casa pelo carro conduzido pela mãe. A criança chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.
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O caso aconteceu em Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a mãe, de 29 anos, manobrava o veículo na garagem quando a filha atravessou repentinamente à frente do carro.
Em depoimento, a mulher relatou que, no momento de desespero, acabou se confundindo com os pedais, acelerando o veículo em vez de frear. Com isso, a criança foi atingida e prensada contra a parede.
A vítima ainda foi levada ao hospital da cidade, mas morreu cerca de uma hora após o atendimento.
A perícia foi acionada, porém não compareceu ao local, uma vez que a cena já havia sido desfeita. O caso será investigado pelas autoridades.