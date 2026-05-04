A clínica Espaço Singular, de Jacareí, está entre as unidades citadas em uma investigação da Polícia Civil sobre suspeitas de fraude em tratamentos intensivos para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) custeados por planos de saúde.

Segundo a apuração, clínicas que oferecem esse tipo de atendimento são investigadas por suspeita de superfaturamento, falsificação de registros e cobrança por terapias que não teriam sido realizadas. O prejuízo estimado às operadoras de saúde pode chegar a R$ 60 milhões.

Caso foi revelado pelo Fantástico

O caso foi revelado pelo "Fantástico", da Rede Globo, que teve acesso a documentos, auditorias e gravações que apontam divergências entre os atendimentos informados pelas clínicas e os serviços efetivamente prestados aos pacientes.