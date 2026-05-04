Um homem de 48 anos é procurado pela Polícia Civil suspeito de matar o próprio filho, uma criança de 4 anos. O caso, que provocou forte comoção, está sendo investigado como homicídio, e o suspeito é considerado foragido.
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O crime ocorreu em Manaus, no Amazonas. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a principal linha de investigação aponta que o assassinato pode ter sido motivado por desentendimentos entre o suspeito e a ex-companheira, relacionados ao pagamento de pensão.
Segundo o delegado responsável pelo caso, a cena encontrada pelos policiais foi uma das mais impactantes já vistas durante sua atuação, evidenciando a gravidade do ocorrido.
Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta e ainda não foi localizado. As autoridades orientam que a população não tente abordá-lo, devido ao risco.
A Polícia Civil pede que qualquer informação que ajude a localizar o suspeito seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia.