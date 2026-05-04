Com a chegada das temperaturas mais baixas, o Fundo Social de Solidariedade inicia nesta segunda-feira (4) mais uma edição da Campanha do Agasalho em São José dos Campos. A mobilização busca envolver moradores, empresas e instituições em uma rede de apoio voltada às famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

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A ação segue até o dia 4 de agosto e, neste ano, dá prioridade à arrecadação de cobertores, considerados itens essenciais para enfrentar o frio. Apesar do foco, também podem ser doados agasalhos e acessórios, desde que estejam limpos e em boas condições de uso, garantindo dignidade a quem vai receber.