Com a chegada das temperaturas mais baixas, o Fundo Social de Solidariedade inicia nesta segunda-feira (4) mais uma edição da Campanha do Agasalho em São José dos Campos. A mobilização busca envolver moradores, empresas e instituições em uma rede de apoio voltada às famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno.
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A ação segue até o dia 4 de agosto e, neste ano, dá prioridade à arrecadação de cobertores, considerados itens essenciais para enfrentar o frio. Apesar do foco, também podem ser doados agasalhos e acessórios, desde que estejam limpos e em boas condições de uso, garantindo dignidade a quem vai receber.
Além da coleta, o Fundo Social prevê intensificar, ao longo de junho e julho, as chamadas Lojas Solidárias. As iniciativas itinerantes levam as doações diretamente às regiões com maior demanda, agilizando a distribuição e ampliando o alcance da campanha.
A programação dessas ações será divulgada no site Doa São José, onde também será possível acompanhar os pontos de arrecadação espalhados pela cidade.
Como participar
Moradores podem contribuir com cobertores, roupas de frio, meias, cachecóis, luvas e gorros, novos ou seminovos. Empresas e comércios interessados em atuar como pontos de coleta podem se cadastrar pelo telefone (12) 3911-8060 e receber orientações.
As doações serão encaminhadas a entidades assistenciais cadastradas, responsáveis por fazer a entrega direta às famílias atendidas, fortalecendo a rede de solidariedade no município.
Locais de doação
- Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Rua José de Alencar, 123 – Vila Santa Luzia
- Sede do Fundo Social de Solidariedade
Avenida Dois, 600 – Conjunto Empresarial Eldorado (entrada pela portaria 2)
Outros pontos de arrecadação em prédios públicos e empresas parceiras serão divulgados no site oficial do Fundo Social.