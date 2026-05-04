O sistema de transporte público de São José dos Campos já conta com mudanças importantes para quem precisa se deslocar fora do horário convencional. Desde a implantação anunciada pela Prefeitura, algumas linhas passaram a operar 24 horas por dia, enquanto outras tiveram ampliação no atendimento noturno, beneficiando trabalhadores, estudantes e usuários em geral.
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A medida faz parte de um pacote de melhorias para tornar o transporte coletivo mais acessível e eficiente em todas as regiões da cidade. A implementação foi feita de forma gradual, e atualmente já há linhas em funcionamento com o novo modelo.
Linhas que já operam 24 horas
Atualmente, cinco linhas funcionam durante todo o dia, sem interrupção:
- 107 – Altos da Vila Paiva / Av. Eng. Francisco José Longo
- 304 – Colonial / Praça Afonso Pena
- 244 – Jardim São José / Terminal Central
- 307A – Morumbi / Terminal Central (via Anel Viário)
- 315 – Parque Interlagos / Terminal Central
Linhas com horário noturno ampliado
Outras linhas também passaram a circular por mais tempo durante a noite:
- 313 – Aquárius-Colinas / Terminal Central
- 215 – Vila do Tesouro / Jardim Aquárius
- 237 – Parque Novo Horizonte / Jardim Aquárius
- 219 – Jardim Santa Luzia / Terminal Central
- 321 – Campo dos Alemães / Jardim Satélite (alimentadora)
Linhas com reforço noturno nas próximas etapas
A Prefeitura informou que novas linhas devem receber reforço no período noturno em fases seguintes:
- 115 – Vila Dirce-Altos de Santana / Av. Eng. Francisco José Longo
- 331 – Campo dos Alemães / Aquárius
- 240 – Novo Horizonte / Campo dos Alemães
- 209 – Jardim Uirá / Terminal Central
- 343 – Serrote / ECO Campos de São José
- 105 – Bairro dos Freitas / Av. Eng. Francisco José Longo
- 119 – Colonial / Aquárius
- 124 – Buquirinha II / Av. Eng. Francisco José Longo
- 201 – Terminal Central / Bairrinho
- 307B – Morumbi / Satélite (via Av. Andrômeda)
Linhas que ainda serão 24h no futuro
Outras linhas também estão no planejamento para operação integral:
- 121 – Urbanova / Terminal Central
- 128 – Urbanova / Colinas / Terminal Central
- 205 – Eugênio de Melo / Galo Branco / Praça Afonso Pena
- 341A/B – ECO Campos de São José / Centro
- 311 – Limoeiro / Jardim das Indústrias / Praça Afonso Pena
- 204A/B – Novo Horizonte / Centro
- 212 – Putim / Terminal Central (via Av. dos Astronautas)
- 305 – Jardim São Judas Tadeu / Terminal Central
Segundo a Prefeitura, a ampliação do serviço busca atender principalmente quem trabalha em turnos alternativos ou precisa de mobilidade durante a madrugada, garantindo mais segurança e praticidade no dia a dia.
Somente nesta primeira fase, o transporte público passa a contar com 55 viagens adicionais por dia, de acordo com a administração.