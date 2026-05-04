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MOBILIDADE

Veja quais linhas de ônibus estão operando 24h em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Veja quais linhas de ônibus estão operando 24h em SJC
Veja quais linhas de ônibus estão operando 24h em SJC

O sistema de transporte público de São José dos Campos já conta com mudanças importantes para quem precisa se deslocar fora do horário convencional. Desde a implantação anunciada pela Prefeitura, algumas linhas passaram a operar 24 horas por dia, enquanto outras tiveram ampliação no atendimento noturno, beneficiando trabalhadores, estudantes e usuários em geral.

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A medida faz parte de um pacote de melhorias para tornar o transporte coletivo mais acessível e eficiente em todas as regiões da cidade. A implementação foi feita de forma gradual, e atualmente já há linhas em funcionamento com o novo modelo.

Linhas que já operam 24 horas

Atualmente, cinco linhas funcionam durante todo o dia, sem interrupção:

  • 107 – Altos da Vila Paiva / Av. Eng. Francisco José Longo
  • 304 – Colonial / Praça Afonso Pena
  • 244 – Jardim São José / Terminal Central
  • 307A – Morumbi / Terminal Central (via Anel Viário)
  • 315 – Parque Interlagos / Terminal Central

Linhas com horário noturno ampliado

Outras linhas também passaram a circular por mais tempo durante a noite:

  • 313 – Aquárius-Colinas / Terminal Central
  • 215 – Vila do Tesouro / Jardim Aquárius
  • 237 – Parque Novo Horizonte / Jardim Aquárius
  • 219 – Jardim Santa Luzia / Terminal Central
  • 321 – Campo dos Alemães / Jardim Satélite (alimentadora)

Linhas com reforço noturno nas próximas etapas

A Prefeitura informou que novas linhas devem receber reforço no período noturno em fases seguintes:

  • 115 – Vila Dirce-Altos de Santana / Av. Eng. Francisco José Longo
  • 331 – Campo dos Alemães / Aquárius
  • 240 – Novo Horizonte / Campo dos Alemães
  • 209 – Jardim Uirá / Terminal Central
  • 343 – Serrote / ECO Campos de São José
  • 105 – Bairro dos Freitas / Av. Eng. Francisco José Longo
  • 119 – Colonial / Aquárius
  • 124 – Buquirinha II / Av. Eng. Francisco José Longo
  • 201 – Terminal Central / Bairrinho
  • 307B – Morumbi / Satélite (via Av. Andrômeda)

Linhas que ainda serão 24h no futuro

Outras linhas também estão no planejamento para operação integral:

  • 121 – Urbanova / Terminal Central
  • 128 – Urbanova / Colinas / Terminal Central
  • 205 – Eugênio de Melo / Galo Branco / Praça Afonso Pena
  • 341A/B – ECO Campos de São José / Centro
  • 311 – Limoeiro / Jardim das Indústrias / Praça Afonso Pena
  • 204A/B – Novo Horizonte / Centro
  • 212 – Putim / Terminal Central (via Av. dos Astronautas)
  • 305 – Jardim São Judas Tadeu / Terminal Central

Segundo a Prefeitura, a ampliação do serviço busca atender principalmente quem trabalha em turnos alternativos ou precisa de mobilidade durante a madrugada, garantindo mais segurança e praticidade no dia a dia.

Somente nesta primeira fase, o transporte público passa a contar com 55 viagens adicionais por dia, de acordo com a administração.

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