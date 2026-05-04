O sistema de transporte público de São José dos Campos já conta com mudanças importantes para quem precisa se deslocar fora do horário convencional. Desde a implantação anunciada pela Prefeitura, algumas linhas passaram a operar 24 horas por dia, enquanto outras tiveram ampliação no atendimento noturno, beneficiando trabalhadores, estudantes e usuários em geral.

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A medida faz parte de um pacote de melhorias para tornar o transporte coletivo mais acessível e eficiente em todas as regiões da cidade. A implementação foi feita de forma gradual, e atualmente já há linhas em funcionamento com o novo modelo.

Linhas que já operam 24 horas