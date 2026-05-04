Um grave acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na noite desta segunda-feira (4), em Jacareí, deixando duas pessoas feridas.
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Segundo informações de testemunhas, a colisão aconteceu na Rodovia Henrique Eroles, estrada que liga Jacareí a Guararema. Dois motociclistas teriam batido violentamente de frente um contra o outro.
Com a força do impacto, as motocicletas ficaram destruídas e as duas vítimas sofreram ferimentos considerados muito graves.
Equipes de socorro foram acionadas para atendimento da ocorrência. A dinâmica do acidente ainda deverá ser apurada pelas autoridades.
Até por volta das 19h, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.