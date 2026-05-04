Um cachorro de pequeno porte está sendo procurado após desaparecer na manhã deste domingo (4), na região da Zona Leste de Campos de São José. De acordo com a tutora, Larissa de Paula, dois cães fugiram de casa, mas apenas um deles já foi localizado.

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A cadela Manu foi encontrada pouco tempo depois do desaparecimento, porém o outro animal, chamado Theo, segue sumido. Segundo as informações divulgadas, Theo possui pelagem clara, porte pequeno e tem apenas um dos olhos, característica que pode ajudar na identificação.