Uma ação integrada entre a GCM (Guarda Civil Municipal), equipes de fiscalização, assistência social e Polícia Militar movimentou a região central de São José dos Campos nesta segunda-feira (4).

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O trabalho teve como objetivo reforçar o monitoramento e a sensação de segurança em uma das áreas de maior circulação da cidade, especialmente com a proximidade do Dia das Mães, período de aumento no movimento do comércio.