Uma ação integrada entre a GCM (Guarda Civil Municipal), equipes de fiscalização, assistência social e Polícia Militar movimentou a região central de São José dos Campos nesta segunda-feira (4).
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O trabalho teve como objetivo reforçar o monitoramento e a sensação de segurança em uma das áreas de maior circulação da cidade, especialmente com a proximidade do Dia das Mães, período de aumento no movimento do comércio.
A operação foi realizada nas imediações da Igreja Matriz e contou com patrulhamento preventivo, fiscalização de comércio irregular e abordagem social a pessoas em situação de rua. Segundo a Prefeitura, esse tipo de ação já faz parte da rotina da região e vem sendo intensificado nos últimos meses.
O secretário de Proteção ao Cidadão, Rafael Silva, explicou que o trabalho é feito de forma conjunta entre diferentes setores do município e também com apoio da Polícia Militar, por meio da atividade delegada.
“É um trabalho integrado entre as equipes da Prefeitura, fiscalização de postura, Guarda Municipal, apoio social ao cidadão e Polícia Militar. O objetivo é trazer patrulhamento e prevenção para que as pessoas que frequentam a região central possam circular, fazer suas compras e manter sua rotina normal, sem serem incomodadas por situações envolvendo pessoas em situação de rua ou comércio irregular”, afirmou.
Foco principal é a região central
De acordo com o secretário, a atuação na região central ocorre há mais de seis meses e tem contribuído para ampliar o controle e o acompanhamento das pessoas que permanecem no local.
“A gente continua fazendo um trabalho já há algum tempo, mais de seis meses, para trazer paz e tranquilidade a um local onde antes não tínhamos esse controle. Hoje conseguimos ter a identificação de todas as pessoas em situação de rua, para acompanhá-las cada vez mais de perto”, destacou o secretário.
Sistema de monitoramento auxilia o trabalho
Além da presença das equipes nas ruas, a Prefeitura também utiliza o monitoramento por câmeras do CSI como ferramenta de apoio às ações de segurança. Para o secretário, a tecnologia tem papel fundamental no acompanhamento da região.
“O monitoramento é essencial e extremamente importante, tanto para as equipes da Guarda e da fiscalização quanto para a população que circula por aqui. Saber que a região está sendo monitorada, com câmeras e presença da Guarda, traz mais sensação de segurança”, disse.
Secretário destaca ocupação de espaços
Nos últimos meses, a região central também passou por mudanças relacionadas à reurbanização e ocupação de espaços públicos. Um dos exemplos citados foi a abertura de um bar na Orla do Banhado, em uma área que, segundo o secretário, ficou por anos sem utilização adequada.
“Essa reurbanização da região central é extremamente importante, não só para o comércio que já existia, mas também para novos tipos de comércio. É o caso dos quiosques do Banhado, que ficaram por anos sem serem utilizados e agora recebem atividades que trazem uma novidade para quem circula pelo centro”, afirmou.
A expectativa é que as ações continuem nos próximos dias, principalmente por causa do aumento no fluxo de consumidores na região central durante a semana do Dia das Mães.