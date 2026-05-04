A estudante Carolina Ferreira, de 21 anos, que acusa de estupro um professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José dos Campos, afirmou que registrou um boletim de ocorrência após ser ameaçada.

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Em publicação nas redes sociais neste domingo (3), a aluna disse que pretende dar continuidade ao caso e encorajou outras possíveis vítimas a se manifestarem. O caso de Carolina foi revelado por OVALE na última quinta-feira (30).