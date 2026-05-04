04 de maio de 2026
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INSCRIÇÕES

Vestibular: Fatec de Taubaté tem 120 vagas para cursos gratuitos

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Fatec
Inscrições podem ser feitas até o dia 1º de junho
Inscrições podem ser feitas até o dia 1º de junho

Fatec
-A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) Taubaté está com inscrições abertas para o Vestibular do 2º semestre de 2026.

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Vagas
São 120 vagas disponíveis em cursos superiores de tecnologia, 100% gratuitos:

  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Presencial (Noite)
  • Eletrônica Automotiva – Presencial (Noite)
  • Gestão de Recursos Humanos – Presencial (Manhã)
  • Gestão Empresarial – EaD (Ensino a distância)

Inscrições
São 30 vagas por curso. A taxa é de R$ 90. As inscrições podem ser feitas até 15h do dia 1º de junho, pela internet.

Prova
A prova deve ser aplicada no dia 28 de junho, um domingo, a partir das 13h, com duração de cinco horas.

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