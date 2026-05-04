Fatec

-A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) Taubaté está com inscrições abertas para o Vestibular do 2º semestre de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas

São 120 vagas disponíveis em cursos superiores de tecnologia, 100% gratuitos: