Fatec
-A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) Taubaté está com inscrições abertas para o Vestibular do 2º semestre de 2026.
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Vagas
São 120 vagas disponíveis em cursos superiores de tecnologia, 100% gratuitos:
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Presencial (Noite)
- Eletrônica Automotiva – Presencial (Noite)
- Gestão de Recursos Humanos – Presencial (Manhã)
- Gestão Empresarial – EaD (Ensino a distância)
Inscrições
São 30 vagas por curso. A taxa é de R$ 90. As inscrições podem ser feitas até 15h do dia 1º de junho, pela internet.
Prova
A prova deve ser aplicada no dia 28 de junho, um domingo, a partir das 13h, com duração de cinco horas.