A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) vai dar apoio a estudantes vítimas de assédio e abuso sexual na Unesp (Universidade Estadual Paulista) em São José dos Campos.

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Após OVALE revelar denúncia de aluna que afirma ter sido estuprada por um professor da instituição em 2023, cerca de 10 casos de abuso foram relatados por estudantes da instituição, segundo alunos.