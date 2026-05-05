Líder de homicídios em São Paulo, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) registrou no início de 2026 o menor número de crimes violentos (homicídios, roubos, latrocínios, estupros e sequestros) da série histórica, com queda de cerca de 20% em relação ao ano anterior.

Os números são da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo e referem-se ao 1º trimestre.

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