Líder de homicídios em São Paulo, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) registrou no início de 2026 o menor número de crimes violentos (homicídios, roubos, latrocínios, estupros e sequestros) da série histórica, com queda de cerca de 20% em relação ao ano anterior.
Os números são da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo e referem-se ao 1º trimestre.
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No entanto, de acordo com os dados oficiais, apesar da redução consistente, a região ainda apresenta a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, posto que ocupa desde 2010.
Queda histórica na violência
Dados da SSP mostram que a RMVale saiu de 2.911 crimes violentos no 1º trimestre de 2005, quando teve início a série histórica, para 989 entre janeiro e março de 2026 -- uma queda de 66% no período. A comparação é entre os três primeiros meses de cada ano.
O pico da série foi registrado no 1º trimestre de 2014, com 3.600 ocorrências registradas na RMVale. Desde então, os índices passaram a cair de forma contínua, com redução mais acentuada a partir de 2018.
A queda mais recente reforça essa tendência: foram 1.241 casos no 1º trimestre de 2025 contra 989 no 1º trimestre de 2026.
Violência recua, mas região ainda lidera
Apesar da melhora nos indicadores, a RMVale segue no topo do ranking de homicídios em São Paulo. A região registra 10,47 homicídios por 100 mil habitantes, a maior taxa entre todas as regiões do estado de São Paulo. Os dados são referentes aos 12 últimos meses da série, de abril de 2025 até março de 2026.
O ranking tem ainda as regiões de Araçatuba (8,12 homicídios por 100 mil habitantes), Sorocaba (7,01) e São José do Rio Preto (5,84), Bauru e Ribeirão Preto (ambas com 5,42), Piracicaba (5,26) e Baixada Santista (5,25), Campinas (4,71) e Presidente Prudente (4,42).
Na Grande São Paulo, a taxa é de 5,16 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes), enquanto a capital paulista apresenta taxa de 4,57. A média estadual é de 5,60, e no interior, de 6,26.
Mais vítimas em números absolutos
Além da taxa proporcional mais alta, a RMVale também lidera em números absolutos de vítimas entre as regiões do interior. No primeiro trimestre de 2026, foram 66 vítimas de homicídio no primeiro trimestre do ano, contra 79 no mesmo período do ano passado.
As outras regiões, em números absolutos, são Sorocaba (58 vítimas), Ribeirão Preto (56), Campinas (47), Piracicaba (43), Bauru (36), Baixada Santista (35), Araçatuba (18), São José do Rio Preto (17), Presidente Prudente (15).