Alunas do curso de Odontologia da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José dos Campos disseram que os casos de abuso sexual que estão sendo relatados na universidade deixam as estudantes "com medo de entrar na faculdade”.

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Elas participaram de manifestação na tarde desta segunda-feira (4), na região central de São José, que reuniu cerca de 200 estudantes da Unesp para cobrar da universidade investigação e punição rigorosa aos casos de abuso sexual.