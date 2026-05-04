Um protesto realizado por estudantes da Unesp (Universidade Estadual Paulista) mobilizou a região central de São José dos Campos na tarde desta segunda-feira (4).

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O ato aconteceu no campus da avenida Francisco José Longo, na região central, e reuniu cerca de 200 alunos, que cobraram respostas da universidade diante de denúncias de assédio e supostos casos de estupro atribuídos a um professor.