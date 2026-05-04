A Prefeitura de Taubaté arquivou o processo administrativo disciplinar que havia sido aberto contra o servidor envolvido no acidente que resultou na morte do jovem João Gustavo Antunes Simões, em março de 2025.

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Assinada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), a portaria que arquivou o processo foi publicada semana passada no diário oficial do município. O texto diz que o arquivamento foi motivado "tendo em vista a falta de elementos fáticos que configurem a prática de infração funcional".