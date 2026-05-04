Mais de 500 servidores aposentados da Prefeitura de Taubaté e pensionistas deixaram de receber o Cartão Cesta Básica de Alimentos. O corte, previsto em uma lei municipal de setembro de 2025, foi realizado em abril de 2026 e atingiu 504 aposentados e quatro pensionistas.

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A exclusão dos aposentados e pensionistas estava prevista em um projeto enviado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) à Câmara em agosto do ano passado. O texto em questão oficializava uma mudança que havia sido feita um mês antes, via decreto, para ampliar o valor do vale-alimentação.