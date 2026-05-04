O Tribunal de Justiça agendou para o dia 20 de maio o julgamento do recurso em que o Ministério Público pede a reforma da decisão, de primeira instância, que considerou improcedente a ação do caso que ficou conhecido como 'bolsa esposa', no qual haviam sido denunciados por improbidade administrativa o ex-prefeito de São José dos Campos Carlinhos Almeida (PT) e 14 ex-funcionários comissionados da Prefeitura.

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O recurso será analisado pela 13ª Câmara de Direito Público do TJ, em sessão que deve ter início às 9h.