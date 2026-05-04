O Tribunal de Justiça agendou para a próxima quarta-feira (6) o julgamento da ação que contesta a constitucionalidade da lei de 2025, de Taubaté, que autorizou a contratação de professores temporários para a rede municipal de ensino.

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Movida pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), a Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) será analisada pelo Órgão Especial do TJ, que é composto por 25 desembargadores.