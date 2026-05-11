São José dos Campos recebe o espetáculo Lia Lia, da companhia Teatrofilme. A montagem percorre as unidades do Sesi com as atrizes Camila Pitanga e Bete Coelho, interpretando diferentes fases da personagem-título.

Serão cinco sessões além do ensaio aberto ao público.

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O espetáculo