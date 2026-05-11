São José dos Campos recebe o espetáculo Lia Lia, da companhia Teatrofilme. A montagem percorre as unidades do Sesi com as atrizes Camila Pitanga e Bete Coelho, interpretando diferentes fases da personagem-título.
Serão cinco sessões além do ensaio aberto ao público.
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O espetáculo
Além de Bete Coelho e Camila Pitanga, o elenco conta com Roberto Audio, Laís Lacôrte e Lindsay Castro Lima e um coro cênico. A direção é assinada por Gabriel Fernandes e pela própria Bete Coelho.
O coro cênico é composto por alunas do Núcleo de Artes Cênicas do SESI-SP de cada unidade por onde o espetáculo passa.
A trama
Na trama, Lia é apresentada em múltiplas versões e em diferentes momentos, estados emocionais e relações. A narrativa é fragmentada, revelando ao público as contradições, fragilidades e forças da personagem, convidando a uma reflexão sobre a complexidade da experiência humana.
Ingressos
As sessões são gratuitas com reserva antecipada de ingressos a partir de 5 de maio, às 8h, pela plataforma Meu Sesi.
As apresentações acontecem de quarta-feira (13) a sábado (16), às 20h, e no domingo (17), às 19h.
Na sexta-feira (15), às 15h, o público poderá acompanhar um ensaio aberto com bate-papo entre elenco e equipe.
A classificação indicativa é de 14 anos. Os ingressos são válidos até 15 minutos antes do início da sessão; após esse período, a entrada será liberada ao público sem reserva, conforme a disponibilidade de lugares.
O Sesi fica na avenida Cidade Jardim, nº 4.389, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos.