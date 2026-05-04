O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), anunciou a desapropriação da área onde funcionou o antigo Hospital da Policlin para abrigar o novo Hospital Municipal. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (4).

De acordo com a prefeitura, o anúncio coloca fim a uma "espera de décadas".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nova unidade