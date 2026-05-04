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SAÚDE

Jacareí anuncia novo Hospital Municipal no prédio do Policlin

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Alex Brito/PMJ
Novo hospital vai funcionar na área da Policlin
Novo hospital vai funcionar na área da Policlin

O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), anunciou a desapropriação da área onde funcionou o antigo Hospital da Policlin para abrigar o novo Hospital Municipal. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (4).

De acordo com a prefeitura, o anúncio coloca fim a uma "espera de décadas".

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Nova unidade

O projeto, já aprovado pela administração municipal, prevê a instalação do novo hospital no prédio onde funcionava o antigo hospital Policlin, que encerrou suas atividades recentemente. O terreno possui 8.728 m², com 2.657 m² de área construída, o que ainda permite futuras ampliações para atender ao crescimento da demanda local.

A iniciativa contempla uma estrutura expansível, inicialmente com 40 leitos distribuídos em 20 quartos de internação. A área de atendimento e diagnóstico contará com 10 consultórios, cinco leitos de observação, pronto-socorro de pequeno porte, sala de tomografia e sala vermelha para urgências.

O projeto também contempla um centro cirúrgico com três salas cirúrgicas e área dedicada à recuperação anestésica. Para a parte operacional, estão previstos um refeitório, uma rouparia e uma central de materiais e esterilização.

Próximos passos

Para a efetivação da compra, a Prefeitura informou que o próximo passo será o envio de um Projeto de Lei à Câmara Municipal. A proposta prevê a permuta de duas áreas públicas pelo imóvel do antigo Policlin, que está avaliado em R$ 27 milhões.

Para cobrir a diferença de valor, será utilizado um complemento financeiro de R$ 14 milhões. O montante foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar da bancada do Partido Liberal (PL), articulada pelo deputado federal Márcio Alvino.

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