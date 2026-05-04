Um homem foi preso por danificar lixeiras e cercas de proteção de uma praça em Cruzeiro.
A prisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira (4).
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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a uma ocorrência de dano ao patrimônio na praça Célia Feliros da Silva, no bairro Itagaçaba.
Segundo a denúncia, o homem danificava lixeiras do local e destruía as cercas de proteção das árvores.
No local, a equipe se deparou com o suspeito portando uma pedra. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e resistiu à abordagem.
Constatados os danos, ele foi preso por dano qualificado e desacato e permanece à disposição da Justiça.