04 de maio de 2026
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DANO AO PATRIMÔNIO

Após destruir lixeiras de praça pública, homem é preso na região

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por danificar lixeiras e cercas de proteção de uma praça em Cruzeiro.

A prisão ocorreu na madrugada desta segunda-feira (4).

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a uma ocorrência de dano ao patrimônio na praça Célia Feliros da Silva, no bairro Itagaçaba.

Segundo a denúncia, o homem danificava lixeiras do local e destruía as cercas de proteção das árvores.

No local, a equipe se deparou com o suspeito portando uma pedra. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e resistiu à abordagem.

Constatados os danos, ele foi preso por dano qualificado e desacato e permanece à disposição da Justiça.

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