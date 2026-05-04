O Mirage Circus prepara uma programação especial em São José dos Campos para celebrar o Dia das Mães. Com uma proposta que vai além do espetáculo tradicional, o circo aposta em uma experiência completa para toda a família, reunindo atrações antes, durante e depois das apresentações.

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A recomendação da produção é que o público chegue com antecedência para aproveitar todos os espaços no evento. Além do espetáculo principal, o Mirage oferece um ambiente temático que convida o visitante a mergulhar no universo circense desde a chegada, com música, iluminação e uma atmosfera pensada para encantar crianças e adultos.

Com mais de 45 artistas no palco, o espetáculo tem duração de duas horas e reúne números de alto nível técnico, com acrobacias, efeitos especiais e performances premiadas mundialmente.

A estrutura também é um diferencial: o espaço é climatizado com ar condicionado, conta com acessibilidade, segurança reforçada e estacionamento próprio, garantindo conforto ao público.

Outro destaque é a praça de alimentação, que funciona antes, durante e depois das sessões. O espaço oferece diversas opções, como pipoca, churros, doces e bebidas, ampliando a experiência para além do picadeiro. A ideia é transformar a visita em um programa completo de lazer.

A temporada especial promete atrair famílias em busca de uma opção diferente para comemorar a data.

Os ingressos já estão disponíveis online e podem ser adquiridos antecipadamente no site.

O Mirage Circus em São José dos Campos está localizado na Av. Comendador Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquarius, em frente ao Aquarius Open Mall e ao lado da Churrascaria Boigalê.

Para adquirir os ingressos, deve clicar no link.