O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí inicia o mês de maio com 161 vagas de emprego abertas para início imediato, destinadas à Ambiental Jacareí, empresa responsável pelos serviços de limpeza urbana do município.

Há oportunidades em diversas funções, incluindo para quem não tem experiência e formação.

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