O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Jacareí inicia o mês de maio com 161 vagas de emprego abertas para início imediato, destinadas à Ambiental Jacareí, empresa responsável pelos serviços de limpeza urbana do município.
Há oportunidades em diversas funções, incluindo para quem não tem experiência e formação.
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Vagas
As oportunidades são para auxiliar de serviços gerais (70 vagas), operador de roçadeira (30), pedreiro (20), motorista de caminhão (15), varredor de rua (10), operador de motosserra (7), pintor (4), operador de tratores (3) e mecânico diesel (2).
Como se candidatar
As inscrições devem ser feitas presencialmente entre segunda-feira (4) e quarta-feira (6), das 8h às 16h. O PAT fica na rua Barão de Jacareí, 839, no Centro,
Para se candidatar, é necessário comparecer com documento oficial com foto e comprovante de endereço. Os candidatos selecionados receberão carta de encaminhamento para entrevista e deverão apresentar, no dia marcado, documento com foto, currículo impresso e a carta.
Entrevistas
As entrevistas serão realizadas na sede do PAT, sempre das 8h às 14h30, conforme o cronograma por função.
No dia 7 de maio, serão entrevistados candidatos para auxiliar de serviços gerais, função que não exige escolaridade nem experiência, além de operador de roçadeira e pedreiro, que exigem experiência mínima de seis meses.
No dia 8, as entrevistas serão para varredor de rua, que não exige experiência, e operador de motosserra, com exigência mínima de seis meses. No dia 11, ocorre a seleção para motorista de caminhão (CNH AE) e pintor, ambos com exigência de experiência mínima de seis meses.
No dia 12, será a vez dos candidatos a operador de tratores e máquinas diversas, com exigência de CNH categoria AD e experiência comprovada em carteira. Por fim, no dia 13, acontecem as entrevistas para mecânico diesel, que exige CNH AD e experiência mínima de seis meses.