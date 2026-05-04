04 de maio de 2026
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EMPREGO

Caged: Vale gera 1.491 empregos em março, menor saldo desde 2022

Por Xandu Alves | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Região tem saldo positivo de emprego no primeiro trimestre de 2026
Região tem saldo positivo de emprego no primeiro trimestre de 2026

O Vale do Paraíba gerou 1.491 empregos em março, segundo o Caged, e teve o menor saldo para o mês desde 2022, quando a região gerou 1.252 postos de trabalho em março. Na comparação com março de 2025, mês com 1.665 empregos gerados na região, a redução foi de 10,45% para 2026.

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Também houve queda de 57,69% na criação de novos empregos na comparação com fevereiro de 2026, mês com 3.524 postos de trabalho gerados na região. Em janeiro, o Vale teve saldo negativo de 2.096 empregos.

Com isso, o saldo do primeiro trimestre é de 2.919 postos de trabalho, com 86.625 admissões e 83.706 desligamentos. Nos últimos 12 meses, de abril de 2025 a março de 2026, o saldo da região é positivo em 10.533 postos de trabalho.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

A região terminou 2025 com 13.340 empregos gerados, que representou o mais baixo resultado desde 2020, quando o Vale terminou o ano perdendo 14.106 empregos.

Cidades

Vinte e nove cidades do Vale tiveram saldo positivo no primeiro trimestre de 2026, com maior saldo em São José dos Campos (1.386), Tremembé (1.181), Taubaté (1.117), Pindamonhangaba (389) e Guaratinguetá (323).

Outras 10 cidades tiveram saldo negativo entre janeiro e março, com pior desempenho em Caraguatatuba (-1.061), Jacareí (-884), Ubatuba (-490), São Sebastião (-355) e Ilhabela (-170).

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