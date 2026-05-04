O Vale do Paraíba gerou 1.491 empregos em março, segundo o Caged, e teve o menor saldo para o mês desde 2022, quando a região gerou 1.252 postos de trabalho em março. Na comparação com março de 2025, mês com 1.665 empregos gerados na região, a redução foi de 10,45% para 2026.

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Também houve queda de 57,69% na criação de novos empregos na comparação com fevereiro de 2026, mês com 3.524 postos de trabalho gerados na região. Em janeiro, o Vale teve saldo negativo de 2.096 empregos.