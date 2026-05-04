O Vale do Paraíba gerou 1.491 empregos em março, segundo o Caged, e teve o menor saldo para o mês desde 2022, quando a região gerou 1.252 postos de trabalho em março. Na comparação com março de 2025, mês com 1.665 empregos gerados na região, a redução foi de 10,45% para 2026.
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Também houve queda de 57,69% na criação de novos empregos na comparação com fevereiro de 2026, mês com 3.524 postos de trabalho gerados na região. Em janeiro, o Vale teve saldo negativo de 2.096 empregos.
Com isso, o saldo do primeiro trimestre é de 2.919 postos de trabalho, com 86.625 admissões e 83.706 desligamentos. Nos últimos 12 meses, de abril de 2025 a março de 2026, o saldo da região é positivo em 10.533 postos de trabalho.
Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
A região terminou 2025 com 13.340 empregos gerados, que representou o mais baixo resultado desde 2020, quando o Vale terminou o ano perdendo 14.106 empregos.
Cidades
Vinte e nove cidades do Vale tiveram saldo positivo no primeiro trimestre de 2026, com maior saldo em São José dos Campos (1.386), Tremembé (1.181), Taubaté (1.117), Pindamonhangaba (389) e Guaratinguetá (323).
Outras 10 cidades tiveram saldo negativo entre janeiro e março, com pior desempenho em Caraguatatuba (-1.061), Jacareí (-884), Ubatuba (-490), São Sebastião (-355) e Ilhabela (-170).