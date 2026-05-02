Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira, uma vizinha e um adolescente com uma espada, em São José dos Campos. O caso ocorreu na região da Fazenda Bom Retiro e foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava sob efeito de álcool quando iniciou uma discussão com a vizinha, de 41 anos, que evoluiu para violência.

Agressões envolveram enforcamento e golpes com espada

De acordo com o registro policial, o homem agrediu a companheira com enforcamento, tapas e chutes, além de bater a cabeça dela contra uma estrutura. Em seguida, armado com uma espada do tipo katana, ele teria atacado um adolescente de 15 anos, filho da vizinha.