Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira, uma vizinha e um adolescente com uma espada, em São José dos Campos. O caso ocorreu na região da Fazenda Bom Retiro e foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava sob efeito de álcool quando iniciou uma discussão com a vizinha, de 41 anos, que evoluiu para violência.
Agressões envolveram enforcamento e golpes com espada
De acordo com o registro policial, o homem agrediu a companheira com enforcamento, tapas e chutes, além de bater a cabeça dela contra uma estrutura. Em seguida, armado com uma espada do tipo katana, ele teria atacado um adolescente de 15 anos, filho da vizinha.
Ao tentar proteger o filho, a mulher também foi atingida. As três vítimas sofreram ferimentos considerados leves.
Polícia apreendeu arma e efetuou prisão
A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito até a delegacia. A espada utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para perícia.
As vítimas passaram por exame de corpo de delito, que confirmou as lesões.
Caso envolve violência doméstica e ameaça
O boletim também registra ameaças de morte feitas pelo agressor contra a vizinha e familiares, aumentando a gravidade da ocorrência.
A Polícia Civil autuou o homem por lesão corporal, violência doméstica e ameaça, além de solicitar a prisão preventiva.
Investigação segue em andamento
O suspeito apresentava sinais de embriaguez e não foi interrogado no momento da prisão. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar todos os detalhes do caso.