02 de maio de 2026
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BOM RETIRO

Homem com espada ataca mulher, vizinha e adolescente em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada com IA

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira, uma vizinha e um adolescente com uma espada, em São José dos Campos. O caso ocorreu na região da Fazenda Bom Retiro e foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava sob efeito de álcool quando iniciou uma discussão com a vizinha, de 41 anos, que evoluiu para violência.

Agressões envolveram enforcamento e golpes com espada

De acordo com o registro policial, o homem agrediu a companheira com enforcamento, tapas e chutes, além de bater a cabeça dela contra uma estrutura. Em seguida, armado com uma espada do tipo katana, ele teria atacado um adolescente de 15 anos, filho da vizinha.

Ao tentar proteger o filho, a mulher também foi atingida. As três vítimas sofreram ferimentos considerados leves.

Polícia apreendeu arma e efetuou prisão

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito até a delegacia. A espada utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para perícia.

As vítimas passaram por exame de corpo de delito, que confirmou as lesões.

Caso envolve violência doméstica e ameaça

O boletim também registra ameaças de morte feitas pelo agressor contra a vizinha e familiares, aumentando a gravidade da ocorrência.

A Polícia Civil autuou o homem por lesão corporal, violência doméstica e ameaça, além de solicitar a prisão preventiva.

Investigação segue em andamento

O suspeito apresentava sinais de embriaguez e não foi interrogado no momento da prisão. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar todos os detalhes do caso.

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