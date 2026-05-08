O Dia das Mães de 2026 deve reforçar sua posição como uma das datas mais importantes para o varejo.
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No estado de São Paulo, cerca de 962 mil pequenos negócios devem ser impactados positivamente, segundo o Sebrae-SP. A expectativa é de gasto médio de R$ 250 por presente, com destaque para cosméticos, que lideram a preferência de 51% dos consumidores.
A pesquisa
A pesquisa aponta que 57% dos consumidores pretendem gastar mais do que em 2025, com um tíquete médio estimado em R$ 250. Eles têm como intenção de compra aproximadamente 2,5 presentes por pessoa.
Entre os itens mais procurados estão cosméticos (51%), vestuário (50%), flores (39%) e chocolates (38%).
O relatório também aponta que 47% dos consumidores pretendem comprar em lojas físicas, favorecendo o comércio de bairro, os shoppings e centros de compras.
Em São José dos Campos, os principais shoppings já colocaram em prática campanhas para aproveitar o aquecimento do consumo. Além de ofertas nos produtos, o esquema compre e ganhe, onde o consumidor reverte determinado valor em compras em prêmios, é a grande aposta dos empreendimentos para estimular as vendas.
Promoções
No CenterVale Shopping, a campanha acontece até 17 de maio e recebe o nome de“Mãe, em você encontro amor”. A cada R$ 700 em compras, o consumidor ganha uma bolsa exclusiva e participa do sorteio de um carro 0 km, o Tiggo 5X.
No Shopping Jardim Oriente, a campanha "Amor que brilha dentro de nós" vai até 23 de maio e presenteia o cliente com um par de brincos de pérola banhado a ouro mediante R$ 350 em compras.
Já no Vale Sul Shopping, a campanha “Mãe guarda cada momento” também funciona no esquema "compre e ganhe". O presente é uma bolsa a cada R$ 600 em compras. A promoção vai até 10 de maio.
A ação do Colinas Shopping, até dia 13 de maio, integra a campanha "Sua mãe merece o mundo". A cada R$ 700 gastos em compras nas lojas locais, os consumidores recebem cupons de sorteio e concorrem a uma viagem de R$ 40 mil de destino à escolha.
Como serão as compras
Os dados do Sebrae mostram que o consumidor está mais estratégico: 63% planejam as compras com antecedência, e fatores como preço (69%) e promoções (48%) são decisivos.
Esse comportamento ajuda a explicar o investimento crescente dos shoppings em campanhas que combinam benefícios imediatos, sorteios e experiências.
Importância da data para o comércio
Atrás apenas do Natal, o Dia das Mães continua sendo um dos momentos mais relevantes para o comércio. Além das compras de presentes, a data também impulsiona setores como alimentação, já que muitas famílias celebram com almoços e encontros.
O aumento na intenção de consumo e campanhas atrativas devem garantir um período de forte movimentação nos corredores dos shoppings e lojas da cidade.