O Dia das Mães de 2026 deve reforçar sua posição como uma das datas mais importantes para o varejo.

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No estado de São Paulo, cerca de 962 mil pequenos negócios devem ser impactados positivamente, segundo o Sebrae-SP. A expectativa é de gasto médio de R$ 250 por presente, com destaque para cosméticos, que lideram a preferência de 51% dos consumidores.

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