Trabalhadores da Alstom em Taubaté aprovaram estado de greve na manhã desta segunda-feira (4), durante assembleia unificada realizada na porta da fábrica. A decisão vale por 48 horas.

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A mobilização defende empregos na empresa terceirizada Zeentech, que teve o contrato de prestação de serviço rescindido pela Alstom, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o que coloca 400 postos de trabalho em risco.