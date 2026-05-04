04 de maio de 2026
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EM UBATUBA

VÍDEO: PM desarticula 'casa bomba' com 2,6 mil porções de drogas

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões em imóvel da rua Rio Escuro, Ubatuba
Apreensões em imóvel da rua Rio Escuro, Ubatuba

Um homem foi preso em flagrante e um menor apreendido por tráfico de drogas no bairro Rio Escuro, em Ubatuba, após ação da Polícia Militar que desarticulou uma “casa bomba” utilizada para armazenamento de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada no domingo (3), após denúncia sobre um imóvel que funcionava como depósito de drogas.

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Abordagem

Em diligência até o endereço indicado, na rua Beira Rio, policiais militares localizaram dois suspeitos em posse de grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados no tráfico.

Durante a abordagem, um dos indivíduos assumiu a posse das drogas e confirmou participação no gerenciamento do ponto de venda no bairro.

Apreensões

No imóvel, foram apreendidos:

  • 2.140 pinos com cocaína;
  • 454 porções de maconha;
  • 54 pedras de crack;
  • 37 porções de substância conhecida como “ice”;
  • 10 comprimidos de ecstasy.

Além das drogas, também foram encontrados insumos para preparo e comercialização, como duas balanças de precisão, duas peneiras, diversos eppendorfs vazios e sacos plásticos.

Os policiais ainda apreenderam:

  • R$ 34 em dinheiro;
  • dois aparelhos celulares;
  • um simulacro de pistola;
  • uma faca;
  • um rádio comunicador;
  • um tablet;
  • uma mochila.

O homem foi preso e o menor foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

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