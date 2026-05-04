Um homem foi preso em flagrante e um menor apreendido por tráfico de drogas no bairro Rio Escuro, em Ubatuba, após ação da Polícia Militar que desarticulou uma “casa bomba” utilizada para armazenamento de entorpecentes.
A ocorrência foi registrada no domingo (3), após denúncia sobre um imóvel que funcionava como depósito de drogas.
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Abordagem
Em diligência até o endereço indicado, na rua Beira Rio, policiais militares localizaram dois suspeitos em posse de grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados no tráfico.
Durante a abordagem, um dos indivíduos assumiu a posse das drogas e confirmou participação no gerenciamento do ponto de venda no bairro.
Apreensões
No imóvel, foram apreendidos:
- 2.140 pinos com cocaína;
- 454 porções de maconha;
- 54 pedras de crack;
- 37 porções de substância conhecida como “ice”;
- 10 comprimidos de ecstasy.
Além das drogas, também foram encontrados insumos para preparo e comercialização, como duas balanças de precisão, duas peneiras, diversos eppendorfs vazios e sacos plásticos.
Os policiais ainda apreenderam:
- R$ 34 em dinheiro;
- dois aparelhos celulares;
- um simulacro de pistola;
- uma faca;
- um rádio comunicador;
- um tablet;
- uma mochila.
O homem foi preso e o menor foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.