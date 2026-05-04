Um homem foi preso em flagrante e um menor apreendido por tráfico de drogas no bairro Rio Escuro, em Ubatuba, após ação da Polícia Militar que desarticulou uma “casa bomba” utilizada para armazenamento de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada no domingo (3), após denúncia sobre um imóvel que funcionava como depósito de drogas.

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