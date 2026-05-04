Durante as fiscalizações do feriado, policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária apreenderam 1,5 tonelada de maconha escondida na estrutura de um caminhão, no interior de São Paulo.

A ocorrência foi registrada no sábado (2), durante uma abordagem da equipe no km 193 da Rodovia Raposo Tavares, no trecho de Angatuba (SP).

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