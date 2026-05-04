04 de maio de 2026
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FISCALIZAÇÃO

VÍDEO: Operação apreende 1,5 tonelada de maconha em rodovia de SP

Por Da redação | Angatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP-SP
194 tijolos de maconha foram apreendidos
194 tijolos de maconha foram apreendidos

Durante as fiscalizações do feriado, policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária apreenderam 1,5 tonelada de maconha escondida na estrutura de um caminhão, no interior de São Paulo.

A ocorrência foi registrada no sábado (2), durante uma abordagem da equipe no km 193 da Rodovia Raposo Tavares, no trecho de Angatuba (SP).

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O veículo precisou ter as laterais serradas para a retirada de 194 fardos da droga.

O condutor, de 33 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

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