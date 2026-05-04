Um ato de vandalismo provocou danos à fiação da rede elétrica no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba. A ação ocorreu no domingo (3), por volta das 22h30, e houve acionamento do Corpo de Bombeiros por conta de um fio energizado que ficou rompido na Rua Rubi.

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Além da falta de energia elétrica na via local, o fio rompido oferecia risco direto a quem transitava pela área.