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RISCO DE CHOQUE

Ato de vandalismo rompe fio e deixa rua sem luz em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros foi chamado para atendimento
Corpo de Bombeiros foi chamado para atendimento

Um ato de vandalismo provocou danos à fiação da rede elétrica no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba. A ação ocorreu no domingo (3), por volta das 22h30, e houve acionamento do Corpo de Bombeiros por conta de um fio energizado que ficou rompido na Rua Rubi.

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Além da falta de energia elétrica na via local, o fio rompido oferecia risco direto a quem transitava pela área.

Diante da situação, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou a segurança do local, adotando medidas preventivas para evitar acidentes, como isolamento da área e orientação aos moradores.

A concessionária de energia elétrica realizou os reparos necessários na rede.

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