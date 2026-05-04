04 de maio de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Integrante de facção e foragido são presos em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensão no bairro Parque das Árvores, Guaratinguetá
Apreensão no bairro Parque das Árvores, Guaratinguetá

Três homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Parque das Árvores, em Guaratinguetá.

A ação ocorreu no sábado (2) durante o patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Ocorrência

Um dos suspeitos abordados é integrante de uma facção criminosa e havia deixado o sistema prisional recentemente, o outro estava foragido do sistema prisional e era procurado pela Justiça por furto.

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Apreensões

Com o trio, foram apreendidos dois celulares, uma balança de precisão, dinheiro em espécie, 300 eppendorfs vazios e drogas, sendo:

  • 125 papelotes de cocaína,
  • 40 microtubos de maconha,
  • 15 porções de maconha,
  • uma porção de cocaína a granel.

Eles foram conduzidos ao plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça.

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