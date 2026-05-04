Três homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Parque das Árvores, em Guaratinguetá.

A ação ocorreu no sábado (2) durante o patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Ocorrência

Um dos suspeitos abordados é integrante de uma facção criminosa e havia deixado o sistema prisional recentemente, o outro estava foragido do sistema prisional e era procurado pela Justiça por furto.