Três homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Parque das Árvores, em Guaratinguetá.
A ação ocorreu no sábado (2) durante o patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Ocorrência
Um dos suspeitos abordados é integrante de uma facção criminosa e havia deixado o sistema prisional recentemente, o outro estava foragido do sistema prisional e era procurado pela Justiça por furto.
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Apreensões
Com o trio, foram apreendidos dois celulares, uma balança de precisão, dinheiro em espécie, 300 eppendorfs vazios e drogas, sendo:
- 125 papelotes de cocaína,
- 40 microtubos de maconha,
- 15 porções de maconha,
- uma porção de cocaína a granel.
Eles foram conduzidos ao plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça.