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Tentaram pagar combustível com nota falsa e foram presos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Furtaram carne e bebidas em supermercado da região
Furtaram carne e bebidas em supermercado da região

Quatro homens foram presos em São José dos Campos após tentarem pagar o abastecimento de um veículo com uma nota falsa.

A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (3), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência). A equipe localizou o carro na avenida Teotônio Vilela e realizou a abordagem na avenida João Marson.

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Os suspeitos, que ocupavam o veículo, levavam três peças de carne e seis garrafas de bebida alcoólica.

Questionados, alegaram ter comprado os produtos em um local diferente do indicado nas etiquetas. No entanto, após contato com o estabelecimento, foi confirmado, por meio de imagens de câmeras de segurança, que os itens haviam sido furtados. A cédula falsa também foi localizada.

Os quatro homens foram presos e encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

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