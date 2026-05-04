Quatro homens foram presos em São José dos Campos após tentarem pagar o abastecimento de um veículo com uma nota falsa.

A ocorrência foi registrada na manhã de domingo (3), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência). A equipe localizou o carro na avenida Teotônio Vilela e realizou a abordagem na avenida João Marson.

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