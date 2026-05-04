Motoristas que trafegam pela Via Dutra, em São José dos Campos, devem enfrentar bloqueios temporários devido ao içamento de vigas sobre o Córrego do Vidoca, na OAE (Obra de Arte Especial) localizada no km 149+800.
A operação, realizada pela CCR RioSP, ocorrerá entre os dias 11 e 16 de maio, sempre das 22h às 5h, podendo sofrer alterações em caso de chuva ou necessidade operacional.
Bloqueios e desvios
A intervenção ocorre na altura do km 149+800 e afetará principalmente as avenidas Deputado Benedito Matarazzo e Mário Covas, na região central da cidade. Durante os trabalhos, haverá interdições parciais e totais em trechos estratégicos, com impactos diretos no fluxo da Dutra.
Na primeira fase, prevista para três noites, haverá bloqueio total da pista expressa no sentido São Paulo, além da interdição de uma faixa da via marginal no mesmo sentido. O desvio será feito no km 148, próximo ao CenterVale Shopping.
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Já na segunda etapa, também com duração estimada de três noites, o bloqueio total ocorrerá no sentido Rio de Janeiro, com interdição adicional de uma faixa da pista expressa no sentido São Paulo. Nesse caso, o desvio será realizado no km 151, nas proximidades da empresa Eaton.
Operação
As operações envolvem o transporte das vigas por carretas e o içamento por guindastes instalados na pista Expressa Sul. Durante esse processo, a avenida Mário Covas poderá ter bloqueios pontuais de 20 a 30 minutos, apenas pelo tempo necessário para garantir a segurança.
Na avenida Deputado Benedito Matarazzo, haverá ocupação de faixa entre os números 555 e 415, no Jardim Augusta, para posicionamento dos veículos de carga. Em seguida, o trajeto segue até o número 9183, no Jardim Oswaldo Cruz, onde ocorre o acesso à marginal para descarregamento.
Organização e recomendações
Apesar das intervenções, o acesso ao Batalhão da Polícia Militar (CPI-1) e ao CenterVale Shopping será mantido durante todo o período. Agentes de mobilidade urbana estarão no local para orientar motoristas e minimizar impactos no trânsito.
A recomendação é que os condutores redobrem a atenção e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante o período das obras.