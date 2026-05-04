Motoristas que trafegam pela Via Dutra, em São José dos Campos, devem enfrentar bloqueios temporários devido ao içamento de vigas sobre o Córrego do Vidoca, na OAE (Obra de Arte Especial) localizada no km 149+800.

A operação, realizada pela CCR RioSP, ocorrerá entre os dias 11 e 16 de maio, sempre das 22h às 5h, podendo sofrer alterações em caso de chuva ou necessidade operacional.

Bloqueios e desvios

A intervenção ocorre na altura do km 149+800 e afetará principalmente as avenidas Deputado Benedito Matarazzo e Mário Covas, na região central da cidade. Durante os trabalhos, haverá interdições parciais e totais em trechos estratégicos, com impactos diretos no fluxo da Dutra.