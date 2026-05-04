O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador ) de São José dos Campos inicia o mês de maio, com a oferta de 505 vagas de emprego.

As oportunidades são em diversas áreas de atuação e níveis de experiência. Há posições exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência).

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