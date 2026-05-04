04 de maio de 2026
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Maio começa com 505 vagas de emprego disponíveis em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
PAT São José dos Campos tem 505 vagas de emprego
PAT São José dos Campos tem 505 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador ) de São José dos Campos inicia o mês de maio, com a oferta de 505 vagas de emprego.

As oportunidades são em diversas áreas de atuação e níveis de experiência. Há posições exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência).

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Entre os destaques estão a função de operador de teleatendimento ativo, com 230 vagas, auxiliar de limpeza (33 vagas), instalador de linhas telefônicas (25), atendente de lanchonete (24), eletricista de instalações (20) e cozinheiro geral (19).

Clique aqui para consultar a lista completa de vagas.

Como se candidatar a uma vaga

Interessados devem comparecer pessoalmente à sede do PAT portando documentos pessoais e currículo. É recomendado consultar a relação completa de vagas no site da Prefeitura de São José dos Campos e verificar a compatibilidade do perfil com a vaga antes de se dirigir ao posto.

O PAT fica na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro, São José dos Campos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h ou até a distribuição da última senha.

Todos os serviços são gratuitos e o órgão não realiza atendimento de informações sobre vagas por telefone.

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