04 de maio de 2026
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Adolescentes são apreendidos com drogas no Bandeira Branca 2

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Maconha, cocaína, k9, crack e haxixe apreendidos em Jacareí
Maconha, cocaína, k9, crack e haxixe apreendidos em Jacareí

Dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional de tráfico de drogas, em Jacareí.
A ocorrência foi registrada no sábado (30), durante a Operação Dia do Trabalhador, no bairro Bandeira Branca 2.

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Equipes da Companhia de Força Tática patrulhavam a região quando avistaram os menores.

Em abordagem, foram localizadas sacolas e uma pochete contendo 649,78 g de drogas, dinheiro e um rádio comunicador.

Os infratores portavam aproximadamente 242,2 g de cocaína, 55,81 g de crack, 298,68 g de maconha e 53,09 g de K9, distribuídos em:

  •  97 pinos brancos de cocaína;
  • 58 invólucros de maconha;
  • 55 porções de K9 (kálipas);
  • 50 pedras de crack;
  • 35 pinos laranjas de cocaína;
  • 21 porções de flor de maconha;
  • 19 invólucros de cocaína;
  • 15 porções de haxixe;
  • 4 kits de maconha com isqueiro.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos com a dupla R$ 86, um rádio comunicador,um aparelho celular, um power bank e uma bolsa preta.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão. Ambos responderão por ato infracional de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, permanecendo à disposição da Justiça.

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