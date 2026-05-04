Dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional de tráfico de drogas, em Jacareí.

A ocorrência foi registrada no sábado (30), durante a Operação Dia do Trabalhador, no bairro Bandeira Branca 2.

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Equipes da Companhia de Força Tática patrulhavam a região quando avistaram os menores.