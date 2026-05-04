Dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional de tráfico de drogas, em Jacareí.
A ocorrência foi registrada no sábado (30), durante a Operação Dia do Trabalhador, no bairro Bandeira Branca 2.
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Equipes da Companhia de Força Tática patrulhavam a região quando avistaram os menores.
Em abordagem, foram localizadas sacolas e uma pochete contendo 649,78 g de drogas, dinheiro e um rádio comunicador.
Os infratores portavam aproximadamente 242,2 g de cocaína, 55,81 g de crack, 298,68 g de maconha e 53,09 g de K9, distribuídos em:
- 97 pinos brancos de cocaína;
- 58 invólucros de maconha;
- 55 porções de K9 (kálipas);
- 50 pedras de crack;
- 35 pinos laranjas de cocaína;
- 21 porções de flor de maconha;
- 19 invólucros de cocaína;
- 15 porções de haxixe;
- 4 kits de maconha com isqueiro.
Além dos entorpecentes, foram apreendidos com a dupla R$ 86, um rádio comunicador,um aparelho celular, um power bank e uma bolsa preta.
Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão. Ambos responderão por ato infracional de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, permanecendo à disposição da Justiça.