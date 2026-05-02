A Caixa Econômica Federal abriu um leilão com 1.175 imóveis em todo o país, com lances a partir de R$ 46,5 mil e descontos que podem chegar a 40%. No Vale do Paraíba, há opções em cidades como São José dos Campos e Taubaté, com valores abaixo do mercado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na região, dois apartamentos em São José dos Campos aparecem entre os destaques. Um deles fica no bairro Chácara dos Eucaliptos, com lance inicial de R$ 250.047,69. O outro está localizado no Reserva Vale Real, com valor mínimo de R$ 266.562,41.