A Caixa Econômica Federal abriu um leilão com 1.175 imóveis em todo o país, com lances a partir de R$ 46,5 mil e descontos que podem chegar a 40%. No Vale do Paraíba, há opções em cidades como São José dos Campos e Taubaté, com valores abaixo do mercado.
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Na região, dois apartamentos em São José dos Campos aparecem entre os destaques. Um deles fica no bairro Chácara dos Eucaliptos, com lance inicial de R$ 250.047,69. O outro está localizado no Reserva Vale Real, com valor mínimo de R$ 266.562,41.
Em Taubaté, há um apartamento de dois dormitórios no bairro Barranco, com lances a partir de R$ 229.757,10.
No total, o leilão reúne 789 apartamentos, 332 casas, 46 terrenos e 8 salas comerciais. A maior parte dos imóveis está na Região Sudeste, que concentra 621 unidades.
O processo de compra é feito pela internet, em parceria com a Fidalgo Leilões, e ocorre em etapas ao longo de maio. Na primeira fase, os imóveis são ofertados pelo valor de avaliação. Caso não sejam vendidos, seguem para uma segunda rodada com possibilidade de desconto.
Os interessados devem ficar atentos ao calendário. As primeiras rodadas seguem até 11 de maio, com nova etapa entre os dias 11 e 15. Outras oportunidades serão abertas até o dia 22 de maio.
A Caixa também permite, em alguns casos, o uso do FGTS ou financiamento para aquisição dos imóveis. Antes de dar um lance, é fundamental consultar o edital de cada lote, verificando a situação do imóvel, possíveis pendências e as condições de pagamento. Confira aqui os editais.