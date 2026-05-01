Uma jovem foi brutalmente atacada na madrugada desta sexta-feira (1º) em um caso de extrema violência. Identificada preliminarmente como Maria Clara, ela sofreu uma tentativa de feminicídio e teve graves mutilações pelo corpo, incluindo a amputação das duas mãos.

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O crime ocorreu no município de Quixeramobim, no Sertão Central. Segundo informações iniciais, o principal suspeito é o companheiro da vítima, que teria contado com a participação do próprio irmão. As causas do ataque ainda não foram esclarecidas.