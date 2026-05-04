Após uma paralisação histórica de 1.280 dias, a Avibras retomará suas atividades nesta segunda-feira (4) no Vale do Paraíba, marcando um novo capítulo para a indústria de Defesa no Brasil.

A reabertura das operações vem acompanhada da previsão de geração imediata de empregos: serão 271 contratações já em maio e outras 240 em junho.

A retomada ocorre após acordo trabalhista firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos, que garantiu não apenas a volta da produção, mas também a preservação de postos de trabalho e o pagamento de cerca de R$ 230 milhões em dívidas trabalhistas acumuladas desde 2022.