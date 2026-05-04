Após uma paralisação histórica de 1.280 dias, a Avibras retomará suas atividades nesta segunda-feira (4) no Vale do Paraíba, marcando um novo capítulo para a indústria de Defesa no Brasil.
A reabertura das operações vem acompanhada da previsão de geração imediata de empregos: serão 271 contratações já em maio e outras 240 em junho.
A retomada ocorre após acordo trabalhista firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos, que garantiu não apenas a volta da produção, mas também a preservação de postos de trabalho e o pagamento de cerca de R$ 230 milhões em dívidas trabalhistas acumuladas desde 2022.
Com sede em São José dos Campos e unidades em Jacareí e Lorena, a Avibras inicia um processo de recontratação escalonada, alinhado à reativação gradual das linhas de produção.
A recepção dos trabalhadores está prevista para as 6h45, na portaria da fábrica, em mobilização organizada pelo sindicato.
Impacto econômico no Vale do Paraíba
A retomada da Avibras é vista como estratégica para a economia regional. A empresa é um dos principais pilares do setor aeroespacial e de Defesa no país, responsável por tecnologias como o sistema Astros, utilizado pelo Exército brasileiro e exportado internacionalmente.
A expectativa é de que o retorno das operações gere um efeito positivo em cadeia, com impacto direto na geração de emprego e renda em toda a região.
Reestruturação financeira viabiliza retomada
O plano de recuperação da empresa conta com a participação do empresário Joesley Batista, do grupo J&F, que assinou contrato para integrar o funding da Avibras. Coordenado pelo Fundo Brasil Crédito, o pacote já arrecadou R$ 300 milhões junto a investidores privados.
Principal credor da empresa, o fundo também liderou o plano alternativo de reestruturação aprovado pela Justiça e pelos credores. A expectativa agora é concluir os últimos ajustes com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para consolidar a recuperação da companhia.