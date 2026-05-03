Após um sábado ensolarado, com termômetros chegando a 27,6 °C, a chegada de uma frente fria provocou mudança no tempo em São José dos Campos neste domingo (3).

A cidade amanheceu com céu encoberto e temperaturas mais baixas, cenário que também foi sentido em todo o Vale do Paraíba, onde a virada no clima já havia sido percebida desde a última madrugada.

De acordo com os dados meteorológicos, a máxima do dia foi registrada ainda durante a madrugada, com cerca de 21 °C. Ao longo do domingo, a tendência é de queda nas temperaturas, com possibilidade de garoa e ventos moderados, principalmente a partir da tarde.