03 de maio de 2026
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FRIO?

Frente fria em São José já tem data para ir embora; veja quando

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Temperatura despencou neste domingo
Temperatura despencou neste domingo

Após um sábado ensolarado, com termômetros chegando a 27,6 °C, a chegada de uma frente fria provocou mudança no tempo em São José dos Campos neste domingo (3).

A cidade amanheceu com céu encoberto e temperaturas mais baixas, cenário que também foi sentido em todo o Vale do Paraíba, onde a virada no clima já havia sido percebida desde a última madrugada.

De acordo com os dados meteorológicos, a máxima do dia foi registrada ainda durante a madrugada, com cerca de 21 °C. Ao longo do domingo, a tendência é de queda nas temperaturas, com possibilidade de garoa e ventos moderados, principalmente a partir da tarde.

A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, acima de 70%, contrastando com o sábado, quando os índices ficaram próximos dos 40%.

Apesar da mudança, a passagem da frente fria deve ser rápida. Na segunda-feira (4), o sol volta a aparecer e as temperaturas sobem novamente, com máxima prevista de até 26 °C.

No litoral paulista, a frente fria também provoca instabilidade, com previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas, além de temperaturas variando entre 15 °C e 26 °C.

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