Após um sábado ensolarado, com termômetros chegando a 27,6 °C, a chegada de uma frente fria provocou mudança no tempo em São José dos Campos neste domingo (3).
A cidade amanheceu com céu encoberto e temperaturas mais baixas, cenário que também foi sentido em todo o Vale do Paraíba, onde a virada no clima já havia sido percebida desde a última madrugada.
De acordo com os dados meteorológicos, a máxima do dia foi registrada ainda durante a madrugada, com cerca de 21 °C. Ao longo do domingo, a tendência é de queda nas temperaturas, com possibilidade de garoa e ventos moderados, principalmente a partir da tarde.
A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, acima de 70%, contrastando com o sábado, quando os índices ficaram próximos dos 40%.
Apesar da mudança, a passagem da frente fria deve ser rápida. Na segunda-feira (4), o sol volta a aparecer e as temperaturas sobem novamente, com máxima prevista de até 26 °C.
No litoral paulista, a frente fria também provoca instabilidade, com previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas, além de temperaturas variando entre 15 °C e 26 °C.