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ACIDENTE

Motociclista de 31 anos morre após acidente em rodovia no Vale

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Equipe do Samu esteve no local
Equipe do Samu esteve no local

Um acidente registrado na manhã deste domingo (3) terminou com a morte de um motociclista de 31 anos na Rodovia Francisco Alves Monteiro, na zona rural de Pindamonhangaba.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado por volta das 6h50. A vítima foi identificada como Jonathan William Camilo Januário.

Segundo a Polícia Civil, o motociclista conduzia o veículo quando, por motivos ainda desconhecidos, não conseguiu completar uma curva e acabou colidindo contra um barranco às margens da via.

Ainda conforme o registro policial, quando as equipes de atendimento chegaram ao local, a motocicleta já havia sido retirada e a cena do acidente estava parcialmente alterada, o que pode dificultar a apuração das circunstâncias.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico constatou a morte da vítima ainda no local.

A perícia técnica também esteve na rodovia para análise dos vestígios. O caso foi registrado como morte suspeita de natureza acidental e será investigado pela delegacia de Pindamonhangaba.

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