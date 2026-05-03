Um acidente registrado na manhã deste domingo (3) terminou com a morte de um motociclista de 31 anos na Rodovia Francisco Alves Monteiro, na zona rural de Pindamonhangaba.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado por volta das 6h50. A vítima foi identificada como Jonathan William Camilo Januário.

Segundo a Polícia Civil, o motociclista conduzia o veículo quando, por motivos ainda desconhecidos, não conseguiu completar uma curva e acabou colidindo contra um barranco às margens da via.