03 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Grave acidente entre moto e carro mobiliza resgate em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente em avenida de Jacareí
Acidente em avenida de Jacareí

Um grave acidente de trânsito foi registrado neste domingo (3) na Avenida Lucas Nogueira Garcez, em Jacareí. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro, mobilizando equipes de emergência, além da Polícia Militar e da perícia.

Segundo informações apuradas no local, duas pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas sofreu ferimentos leves. Já a outra foi socorrida em estado grave, com traumatismo craniano e fratura exposta.

A vítima em estado mais grave foi atendida pelo Samu, por meio de uma Unidade de Suporte Avançado, e encaminhada com urgência ao hospital.

De acordo com relatos iniciais, a motocicleta teria colidido na traseira do carro, possivelmente em razão de velocidade elevada no momento do impacto. As circunstâncias exatas ainda serão apuradas.

A Polícia Militar atuou no atendimento da ocorrência, preservação da área e apoio no controle do trânsito, enquanto a perícia técnica realizou os trabalhos para investigação.

O trânsito ficou lento durante toda a operação de resgate e atendimento. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários