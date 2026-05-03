Um grave acidente de trânsito foi registrado neste domingo (3) na Avenida Lucas Nogueira Garcez, em Jacareí. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro, mobilizando equipes de emergência, além da Polícia Militar e da perícia.

Segundo informações apuradas no local, duas pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas sofreu ferimentos leves. Já a outra foi socorrida em estado grave, com traumatismo craniano e fratura exposta.

A vítima em estado mais grave foi atendida pelo Samu, por meio de uma Unidade de Suporte Avançado, e encaminhada com urgência ao hospital.