Uma ocorrência de pane mecânica envolvendo um ônibus foi registrada na manhã deste domingo (3) na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 70.

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o veículo trafegava no sentido sul da rodovia, sob garoa, quando o motorista percebeu falhas no motor. Diante da situação, ele conduziu o ônibus até o acostamento, onde permaneceu aguardando apoio técnico.

Equipes de inspeção estiveram no local e sinalizaram a área com cones para garantir a segurança dos demais motoristas. O coletivo já havia acionado recursos próprios para a resolução do problema.