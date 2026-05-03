03 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCIDENTE

Ônibus tem pane mecânica e mobiliza atendimento na Tamoios

Por Leandro Vaz | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ônibus teve pane mecânica
Ônibus teve pane mecânica

Uma ocorrência de pane mecânica envolvendo um ônibus foi registrada na manhã deste domingo (3) na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 70.

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o veículo trafegava no sentido sul da rodovia, sob garoa, quando o motorista percebeu falhas no motor. Diante da situação, ele conduziu o ônibus até o acostamento, onde permaneceu aguardando apoio técnico.

Equipes de inspeção estiveram no local e sinalizaram a área com cones para garantir a segurança dos demais motoristas. O coletivo já havia acionado recursos próprios para a resolução do problema.

Apesar da ocorrência, não houve registro de feridos entre os cerca de 30 ocupantes do ônibus.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários