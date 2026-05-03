Um acidente envolvendo uma ambulância foi registrado no início da tarde deste domingo (3), na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 78, em Paraibuna.

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o veículo trafegava no sentido sul da rodovia, sob chuva, quando acabou aquaplanando. A ambulância perdeu o controle da direção, colidiu contra a canaleta de drenagem e, na sequência, tombou na pista.

Ao todo, quatro pessoas sofreram ferimentos leves. Uma das vítimas foi socorrida por uma unidade de resgate, enquanto outras três foram encaminhadas ao hospital por uma equipe de suporte avançado.