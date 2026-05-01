O possível fim do contrato entre a Zeentech e a Alstom, em Taubaté, pode atingir até 400 trabalhadores. A informação consta em comunicados atribuídos à prestadora e obtidos pela reportagem. Uma assembleia com a categoria está marcada para a manhã de segunda-feira (4), quando devem ser discutidos os impactos e os próximos passos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo os documentos, a Alstom teria formalizado o distrato do contrato de prestação de serviços, o que levaria ao encerramento das atividades vinculadas à Zeentech na unidade. As empresas não haviam se manifestado oficialmente até a publicação desta reportagem.

Distrato e possível desmobilização