Uma ocorrência envolvendo uma embarcação em situação de risco mobilizou o Grupamento de Bombeiros Marítimo na tarde deste sábado (2), em Ubatuba. O caso aconteceu por volta das 17h40, na região entre a Ilha das Couves e Camburi do Norte.
Segundo informações oficiais, a equipe foi acionada para atender uma embarcação de pequeno porte à deriva, após o tripulante, um homem de 41 anos, relatar pane mecânica no motor, o que impossibilitou a navegação e fez com que o barco fosse levado pela correnteza.
Enquanto o resgate era organizado, quem estava no mar viveu momentos de tensão. Passageiros que presenciaram a situação relataram o desespero. “Vimos o barco já afundando e várias pessoas no mar. Foi um momento de desespero”, contou uma testemunha.
Outro relato destaca a rapidez do socorro prestado por embarcações próximas. “Chegamos poucos minutos depois e nosso capitão prestou socorro. Em cerca de 15 a 20 minutos já havia mais de 10 lanchas ajudando. Todos foram resgatados”, disse uma passageira.
Socorro
Apesar das críticas iniciais sobre a condução em mar agitado, há também quem defenda a atuação da tripulação. “O capitão estava preparado, orientou todos sobre os coletes e pediu socorro via rádio. Em minutos, todos estavam a salvo”, afirmou outra pessoa que também estava na região.
Já um dos sobreviventes resumiu o impacto emocional da ocorrência. “Foi um susto muito grande, tinha criança e idoso na água. Graças a Deus estamos vivos”, relatou.
Embarcação
Por volta das 19h50, a embarcação foi localizada já sob auxílio de terceiros, sendo rebocada por outra lancha que prestou apoio espontâneo. O tripulante estava consciente, orientado e não precisou de atendimento médico.
A embarcação seguiu em segurança até uma marina da região, sem necessidade de intervenção adicional das equipes de resgate.
Cerca de 50 pessoas estavam envolvidas na ocorrência e conseguiram se salvar. O caso levanta questionamentos sobre as condições de navegação e deve ser apurado pelas autoridades.