Uma ocorrência envolvendo uma embarcação em situação de risco mobilizou o Grupamento de Bombeiros Marítimo na tarde deste sábado (2), em Ubatuba. O caso aconteceu por volta das 17h40, na região entre a Ilha das Couves e Camburi do Norte.

Segundo informações oficiais, a equipe foi acionada para atender uma embarcação de pequeno porte à deriva, após o tripulante, um homem de 41 anos, relatar pane mecânica no motor, o que impossibilitou a navegação e fez com que o barco fosse levado pela correnteza.

Enquanto o resgate era organizado, quem estava no mar viveu momentos de tensão. Passageiros que presenciaram a situação relataram o desespero. “Vimos o barco já afundando e várias pessoas no mar. Foi um momento de desespero”, contou uma testemunha.