Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi capturado pela Polícia Militar no sábado, 2 de maio, no município de Ubatuba, no litoral norte paulista.

De acordo com o 20º Batalhão da Polícia Militar do Interior, a equipe realizava patrulhamento ostensivo com motocicletas pelo bairro Itamambuca, onde acontecia um evento na região, quando abordou um indivíduo em atitude suspeita.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal.