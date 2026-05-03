Um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi capturado pela Polícia Militar no sábado, 2 de maio, no município de Ubatuba, no litoral norte paulista.
De acordo com o 20º Batalhão da Polícia Militar do Interior, a equipe realizava patrulhamento ostensivo com motocicletas pelo bairro Itamambuca, onde acontecia um evento na região, quando abordou um indivíduo em atitude suspeita.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito pelo crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal.
Diante da confirmação, o homem foi imediatamente detido, sendo-lhe assegurados os direitos constitucionais.
A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia, onde o criminoso permaneceu à disposição da Justiça.