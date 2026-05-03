Uma ocorrência de disparo de arma de fogo mobilizou a Polícia Militar na noite do dia 2 de maio, no condomínio Terras do Vale, em Caçapava.
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De acordo com informações do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior, equipes da Força Tática foram acionadas via Copom após relatos de tiros no interior do condomínio. Ao chegarem ao local, os policiais constataram inicialmente uma briga de casal.
Durante a apuração, foi identificado que a mulher envolvida, após a discussão, utilizou uma arma pertencente ao marido e efetuou dois disparos em via pública.
Questionado pelos policiais, o homem informou que havia mais uma arma de fogo na residência, uma pistola, a qual ele mantinha legalmente como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).
Diante dos fatos, os envolvidos e as armas foram encaminhados ao Distrito Policial de Caçapava. A autoridade policial registrou a ocorrência como disparo de arma de fogo, com base no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, e arbitrou fiança para a mulher.
Foram apreendidos um revólver Taurus calibre .357, seis munições calibre .357 intactas, duas munições calibre .357 deflagradas, uma pistola Taurus G2C calibre 9mm e dua munições calibre 9mm.
O caso segue sob investigação.