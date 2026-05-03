Uma ocorrência de disparo de arma de fogo mobilizou a Polícia Militar na noite do dia 2 de maio, no condomínio Terras do Vale, em Caçapava.

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De acordo com informações do 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior, equipes da Força Tática foram acionadas via Copom após relatos de tiros no interior do condomínio. Ao chegarem ao local, os policiais constataram inicialmente uma briga de casal.