O Grupamento de Bombeiros Marítimo atendeu a uma ocorrência envolvendo uma embarcação em situação de risco no município de Ubatuba.
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O caso aconteceu no sábado (2), por volta das 17h40, quando as equipes foram acionadas para atender uma embarcação de pequeno porte com um tripulante a bordo, que apresentava pane mecânica e estava à deriva entre a região da Ilha das Couves e Camburi do Norte, em uma área não guarnecida e sem sinalização.
O ocupante, um homem de 41 anos, relatou falha no motor, o que impossibilitou a navegação e fez com que a embarcação fosse levada pela correnteza marítima. Diante da situação, uma equipe de salvamento iniciou deslocamento náutico e realizou buscas com base nas últimas coordenadas informadas.
Por volta das 19h50, a embarcação foi localizada já sob auxílio de terceiros, sendo rebocada por outra lancha que prestou apoio espontâneo. O tripulante estava consciente, orientado e não precisou de atendimento médico.
A embarcação seguiu em segurança até uma marina na região, sob responsabilidade do apoio prestado no local, não sendo necessária intervenção adicional das equipes de resgate.
Cerca de 50 pessoas estavam na embarcação e conseguiram se salvar.