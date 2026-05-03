O Grupamento de Bombeiros Marítimo atendeu a uma ocorrência envolvendo uma embarcação em situação de risco no município de Ubatuba.

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O caso aconteceu no sábado (2), por volta das 17h40, quando as equipes foram acionadas para atender uma embarcação de pequeno porte com um tripulante a bordo, que apresentava pane mecânica e estava à deriva entre a região da Ilha das Couves e Camburi do Norte, em uma área não guarnecida e sem sinalização.