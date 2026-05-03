Um acidente foi registrado na madrugada deste domingo (3), na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 58, no trecho que passa pelo município de Paraibuna.
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De acordo com informações da concessionária Tamoios, a ocorrência foi classificada como de criticidade moderada e aconteceu por volta das 00h08, no sentido norte da via, que possui pista dupla no local.
Segundo relato da condutora à equipe de inspeção de tráfego, ela seguia pela faixa 1 de rolamento quando acabou dormindo ao volante. Com isso, perdeu o controle do veículo, um SUV modelo Chery Tiggo, e colidiu contra a barreira rígida da rodovia.
Apesar do impacto, a motorista não sofreu ferimentos e foi considerada ilesa.
A faixa 1 da pista sul chegou a ser interditada entre 00h08 e 00h49 para atendimento da ocorrência e remoção do veículo, o que gerou interdição parcial no trecho. Equipes da concessionária atuaram no local e o automóvel foi retirado para um ponto de apoio por volta das 01h21.
Não houve registro de congestionamento durante o atendimento da ocorrência.