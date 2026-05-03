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ACIDENTE

Motorista dorme ao volante e colide contra barreira na Tamoios

Por Leandro Vaz | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motorista dormiu ao volante
Motorista dormiu ao volante

Um acidente foi registrado na madrugada deste domingo (3), na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 58, no trecho que passa pelo município de Paraibuna.

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De acordo com informações da concessionária Tamoios, a ocorrência foi classificada como de criticidade moderada e aconteceu por volta das 00h08, no sentido norte da via, que possui pista dupla no local.

Segundo relato da condutora à equipe de inspeção de tráfego, ela seguia pela faixa 1 de rolamento quando acabou dormindo ao volante. Com isso, perdeu o controle do veículo, um SUV modelo Chery Tiggo, e colidiu contra a barreira rígida da rodovia.

Apesar do impacto, a motorista não sofreu ferimentos e foi considerada ilesa.

A faixa 1 da pista sul chegou a ser interditada entre 00h08 e 00h49 para atendimento da ocorrência e remoção do veículo, o que gerou interdição parcial no trecho. Equipes da concessionária atuaram no local e o automóvel foi retirado para um ponto de apoio por volta das 01h21.

Não houve registro de congestionamento durante o atendimento da ocorrência.

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