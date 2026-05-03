Um acidente foi registrado na madrugada deste domingo (3), na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 58, no trecho que passa pelo município de Paraibuna.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da concessionária Tamoios, a ocorrência foi classificada como de criticidade moderada e aconteceu por volta das 00h08, no sentido norte da via, que possui pista dupla no local.