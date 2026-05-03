O Manthiqueira de Guaratinguetá perdeu por 2 a 0 para o IAC na manhã deste domingo (3), no estádio Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A partida valeu pela terceira rodada do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão.

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Com isso, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, continua com um ponto, em penúltimo lugar na chave.