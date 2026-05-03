O Manthiqueira de Guaratinguetá perdeu por 2 a 0 para o IAC na manhã deste domingo (3), no estádio Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A partida valeu pela terceira rodada do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão.
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Com isso, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, continua com um ponto, em penúltimo lugar na chave.
Já o adversário está com 9 pontos e três vitórias em três rodadas.
Na próxima rodada, o time da região recebe o Barcelona, sábado (9), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. No mesmo dia e horário, o IAC visita o Mauá, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, na Grande São Paulo.
Neste domingo, o Manthiqueira até criou primeiro, teve chance perigosa nos minutos iniciais, mas não conseguiu dominar por muito tempo. Gradualmente, os donos da casa tomaram conta da partida.
Aos 18min, após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou para Gabriel, que encheu o pé e mandou no canto esquerdo: 1 a 0 para o Itaquá.
Depois disso, o time da região não conseguiu mais se encontrar e os donos da casa tiveram outras boas chances. No entanto, o primeiro tempo acabou com a vantagem parcial dos donos da casa.
No segundo tempo, o Mantiqueira tentou reagir. Mas o Itaquaquecetuba ampliou aos 30min: 2 a 0. E fechou o placar.